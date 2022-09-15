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-
04 жовтня
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Захисник Селтика Юранович — після нічиєї з Шахтарем: Віримо, що можемо пройти групу

15 вересня 2022

ЙОСИП ЮРАНОВИЧ, GETTY IMAGES

Думка гравця Селтіка після двох матчів ЛЧ.

Захисник Селтіка Йосип Юранович прокоментував нічию свою команду в матчі з Шахтарем (1:1) Лізі чемпіонів.

"Я не зовсім задоволений результатом. Ми створили багато моментів, але не змогли їх реалізувати. Але Селтік боротиметься до кінця. Ми програли першу гру, але це було проти Реала, топклубу. Ми, як і раніше, віримо, що можемо пройти групу", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Реал із 6-ма очками очолює групу. Шахтар йде на 2-й позиції, маючи у своєму активі 4 пункти. У Селтіка 1 бал, а Лейпциг поки очок не заробляв.

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