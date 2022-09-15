Захисник Селтика Юранович — після нічиєї з Шахтарем: Віримо, що можемо пройти групу

Думка гравця Селтіка після двох матчів ЛЧ.

Захисник Селтіка Йосип Юранович прокоментував нічию свою команду в матчі з Шахтарем (1:1) Лізі чемпіонів.

"Я не зовсім задоволений результатом. Ми створили багато моментів, але не змогли їх реалізувати. Але Селтік боротиметься до кінця. Ми програли першу гру, але це було проти Реала, топклубу. Ми, як і раніше, віримо, що можемо пройти групу", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Реал із 6-ма очками очолює групу. Шахтар йде на 2-й позиції, маючи у своєму активі 4 пункти. У Селтіка 1 бал, а Лейпциг поки очок не заробляв.