Тренер Селтіка: Могли розраховувати на більше, забий ми ще один гол Шахтарю

Думка головного тренера Селтіка Ангелоса Постекоглу після нічиєї з Шахтарем у 2-му турі Ліги чемпіонів.

Головний тренер Селтіка Ангелос Постекоглу прокоментував нічию з Шахтарем у 2-му турі Ліги чемпіонів.

"Перші 55-60 хвилин гри були важливими. Не слід забувати, що ми грали не вдома, а у виїзних матчах завжди напружена ситуація. Тут ми грали, думаючи про стійкість, окуляри і максимальну кількість голів.

Поєдинки на найвищому рівні завжди важкі, але варто ухвалити те, що ми отримали. Так, забили гол та взяли одне очко. Якщо так гратимемо і надалі, то я розраховую на хороші результати.

Якщо говорити про гру, то вона була гарною. Якщо ж говорити про результат, то могли розраховувати на більше, забий ми ще один гол. Вже нічого не зміниш, але загалом гра вийшла гарною.

Найважливіше – вести гру. Цей матч пройшов на найвищому рівні. Як і будь-який інший у Лізі чемпіонів, він супроводжувався великим тиском. Ми грали тут, щоб взяти очки, і те, що нам удалося, зароблялося дуже непросто.

Потрібно було добре попрацювати та проявити себе максимально, щоб досягти такого результату. Здобули очко — це заохочує і добре для команди", — передає слова Ангелоса Постекоглу офіційний сайт Шахтаря.

Реал із 6-ма очками очолює групу. Шахтар йде на 2-й позиції, маючи у своєму активі 4 пункти. У Селтіка 1 бал, а Лейпциг поки очок не заробляв.