Куртуа: Якщо Реал виграє двічі у Шахтаря, ми майже забезпечимо собі вихід із групи

Бельгійський воротар висловився про перспективи команди на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував лідерство своєї команди у групі Ліги чемпіонів, а також підбив підсумки матчу проти Лейпцига (3:1).

"Ми обіграли сильну команду, яка змусила нас дуже старанно працювати заради перемоги. Ми не дуже добре грали у першому таймі, і стан поля не сприяв цьому.

У перерві тренер сказав нам, що він хотів би змінити та покращити у нашій грі. Після цього ми почали грати краще. Можливо, ми не стали грати небезпечніше, але головне було в тому, що ми використали свої шанси.

Було важливо розпочати наш виступ із двох перемог поспіль. Тепер, якщо ми зможемо виграти два наші матчі у Шахтаря, ми майже забезпечимо собі вихід із групи", — передає слова Куртуа офіційний сайт УЄФА.

Шахтар зіграє з Реалом у 3-му та 4-му турі Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 5 та 11 жовтня.