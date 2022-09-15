Йовічевіч: Відмінний результат не лише тому, що Шахтар здобув бал, а ще й забрав 2 очки в Селтіка

Керманич Шахтаря прокоментував результат гри проти Селтіка.

Донецький Шахтар напередодні зумів зачепитись за нічию в протистоянні проти шотландського Селтіка в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА (1:1).

Шахтар — Селтік 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч після фінального свистка поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Це був важкий матч. Я вас запевняю, що кожній команді було б непросто з таким Селтіком. Це найкращий Селтік за останніх 20 років — із гарним тренером і з дуже динамічними футболістами, які дуже швидко вступають у відбір м'яча після втрати, є дуже агресивними в пресингу, не дають "дихати" взагалі.

Якщо ви бачили, то в першому матчі вони мали забивати 4 м'ячі Реалу. Програли 0:3, але до 60-ї хвилини Селтік перевершував мадридців і за моментами, і за грою. Тож ми тут не говоримо про випадковість, ми готувалися дуже серйозно.

Вони мають більше досвіду, у них інтернаціональний склад із високою вартістю гравців, вони були фаворитами. Ми знали, що початок матчу буде агресивним, і витримати цей момент для нас було дуже важливо. Однак вони забили.

Вони відчували підтримку своїх уболівальників, які їх увесь час штовхали вперед і надавали енергію. Проте є одна річ, дуже важлива для нас, для нашої команди, яка є молодою, талановитою, дисциплінованою і з характером, — це, коли ти пропускаєш, то повертаєшся до гри, повертаєшся до матчу.

І ми повинні відчувати гордість, це важливо для молодих хлопців, що ти знову взяв м'яч у ноги, контролював м'яч і повернувся до гри. І, забивши гол, можна було забивати ще: був сантиметровий офсайд, однак відчуття було, що ми як мінімум на одному рівні граємо, адже в нас м'яч, ми можемо думати.

І їхній пресинг уже не був настільки успішним, тому що ми почувалися впевнено. У другому таймі, звичайно, вони нав'язали свою гру, було кілька вимушених замін, але кожен гравець, який виходив у суперника, був ще дорожчим за вартістю. Тож для нас це чудовий досвід.

Гадаю, що не давали суперникові створювати багато моментів. Знали, за кого ми граємо: розуміємо, що нас підтримували люди на трибунах, давали нам імпульс, плюс 40 мільйонів українців, які перебувають у своїй країні, які 100% дивилися наш матч і надавали нам енергію.

Тож це очко, можна сказати, відмінний результат. Не лише тому, що взяли бал, а ще й забрали 2 очки в Селтіка. Це може бути важливо, тому що ніколи не знаєш, як буде далі. Повинні пишатися, що команда виявила характер, билася до кінця й неможливе вможливила.

Те, що вважали всі неможливим проти Лейпцига, ми зробили можливим. Це і є найскладніше — коли ти терпиш, то мусиш думати тільки про неможливе. І якщо не можеш виграти, то не програй. І за цю енергію, цей характер Бог допомагає зрештою.

Зараз, насамперед, хочу відпочити після цих двох матчів і напружених навантажень — психологічних, емоційних. І вже коли підходитимемо до матчу з Реалом, то почнемо готуватися до них як тактично, так і командно. У одному матчі все можливо. Один матч завжди може виграти не фаворит. І того дня вони повинні довести, що вони кращі.

Вони справді фаворити — це найкращий клуб у світі. Для мене було великою честю грати за цей клуб упродовж п'яти років — від 1991 до 1996 року. І це клуб, який шліфував мене як особистість. Я дуже вдячний багатьом людям, які там працюють зараз, які грали зі мною в той час.

Буде дуже великий виклик, гарні спогади — зіграти з мадридським Реалом на Сантьяго Бернабеу, де я виступав як футболіст. Чимало таких компонентів, що збуджують у мені гордість.

Однак до цього моменту є ще трохи часу: хочемо відійти, відпочити, набратися нових емоцій і потім успішно зіграти проти найкращого клубу у світі", — заявив хорватський фахівець.

Зустріч проти мадридського Реала на Сантьяго Бернабеу матиме місце 5 жовтня 2022 року.