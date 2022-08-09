Динамо поступилося Штурму за підсумками першого тайму матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Мірчі Луческу поки що не може впоратися з австрійським колективом.

За підсумками першого тайму матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів австрійський Штурм обігрує київське Динамо з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі був забитий на 27 хвилині, коли Гейлунн перехопив м'яч у центрі поля під час передачі Артема Бєсєдіна, а потім завершив передачу Праса на лівий фланг штрафного майданчика.

Якщо ж згадувати інші моменти, то мабуть, у Динамо був найнебезпечніший момент на початку матчу, коли Микола Шапаренко з лінії штрафного майданчика пробив трохи вище воріт. Штурм мав кілька небезпечних моментів, але воротар "біло-синіх" Георгій Бущан був на висоті.

Якщо ж говорити про статистику, то Штурм переграв команду Мірчі Луческу у першому таймі.

Нагадаємо, що слідкувати за подіями матчу Штурм-Динамо ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.