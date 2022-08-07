Штурм — Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Команди зіграють у матчі-відповіді кваліфікації турніру.

У рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді зіграє проти Штурму.

У першому поєдинку, який проходив у польському місті Лодзь на муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля, Динамо зуміло з мінімальним рахунком перемогти суперника - 1:0.

Тоді єдиний м'яч у першому таймі забив Олександр Караваєв, який перед самим стартом гри заміним травмованого Віктора Циганкова.

Онлайн-трансляція матчу

Це була перша гра між Динамо та Штурмом у історії протистоянь. Відео голу та огляд найцікавіших моментів поєдинку можна дивитись на Football.ua.

Поєдинок Штурм — Динамо пройде дев'ятого серпня на стадіоні Меркур-Арена у місті Грац. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом.