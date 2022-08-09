Сирота зіграє з перших хвилин матчу-відповіді Динамо Київ проти Штурма

Київське Динамо протистоятиме австрійському Штурму на полі UPC-Арени в Граці в рамках матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на тлі "домашньої" перемоги 1:0 в Лодзі тиждень тому.
Крістіан Ільцер, після тієї гри, не зробив жодної заміни в стартовому складі своєї команди.
Мірча Луческу, у свою чергу, обмежився виключно виходом Олександра Сирота в центрі захисту замість Дениса Попова.
Штурм Грац: Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте — Станкович — Гірлендер, Прасс — Горват — Саркарія, Гейлунн.
Запасні: Шютценауер, Джуліані, Компош, Шендль, Демаку, Ороц, Кронбергер, Лінг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.
Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик.
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Циганков, Бєсєдін, Шепелєв.
Гра Штурм Грац — Динамо Київ почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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