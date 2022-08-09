Сирота зіграє з перших хвилин матчу-відповіді Динамо Київ проти Штурма

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють австрійський Штурм Грац та Динамо Київ.

Київське Динамо протистоятиме австрійському Штурму на полі UPC-Арени в Граці в рамках матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на тлі "домашньої" перемоги 1:0 в Лодзі тиждень тому.

Крістіан Ільцер, після тієї гри, не зробив жодної заміни в стартовому складі своєї команди.

Мірча Луческу, у свою чергу, обмежився виключно виходом Олександра Сирота в центрі захисту замість Дениса Попова.

Штурм Грац: Зібенхандль — Газібегович, Аффенгрубер, Вютрих, Данте — Станкович — Гірлендер, Прасс — Горват — Саркарія, Гейлунн.

Запасні: Шютценауер, Джуліані, Компош, Шендль, Демаку, Ороц, Кронбергер, Лінг, Шнегг, Фусейні, Любич, Вельс.



Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Циганков, Бєсєдін, Шепелєв.