Захисник Штурма: У матчі з Динамо гратимемо на якомога швидший перший гол

Грегорі Вютріх поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Захисник австрійського Штурму Грегорі Вютріх прокоментував майбутній матч-відповідь проти київського Динамо в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми знаємо, що треба робити. У нас є чіткий план на гру. Ми будемо грати на якнайшвидший перший гол, не даючи Динамо простору.

Ми маємо зіграти сміливіше. Також у першій грі нам не вистачало жвавості. Тепер все буде інакше", — наводить слова Вютріха derStandard.

Нагадаємо, гра-відповідь пройде сьогодні, 9 серпня, о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перший матч закінчився з рахунком 1:0 на користь киян.