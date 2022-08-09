Тренер Штурма: Динамо — це топкоманда, коли володіє м‘ячем

Крістіан Ільцер поділився очікуваннями від матчу-відповіді з Динамо в Лізі чемпіонів.

Головний тренер австрійського Штурму Крістіан Ільцер прокоментував майбутній матч-відповідь проти київського Динамо в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми хотіли повернутися з Лодзі з результатом, який дав би нам реальний шанс на прохід в іншому матчі. Ми цього досягли. Я впевнений у власних силах.

Динамо — це топкоманда, коли володіє м'ячем. Кожен гравець на високому рівні розпоряджається м'ячем та знаходиться рішення у необхідних ситуаціях. Кияни дуже стійкі до пресингу. Вони розумно зіграли проти нас в першому таймі у Лодзі.

Ми повинні бути гострішими у своєму пресингу, збільшити відсоток вдалих переходів біля зони, де можемо бути небезпечні. І також дуже важливо, щоб ми були ефективними у цих епізодах. Але на полі є ще суперник. Багато залежатиме від того, чи вистачить у нас сил контролювати гру, як ми це зробили проти Зальцбурга. Наша основна ідея – це завжди атакувати", — наводить слова Ільцера laola1.at.

Нагадаємо, гра-відповідь пройде сьогодні, 9 серпня, о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перший матч закінчився з рахунком 1:0 на користь киян.