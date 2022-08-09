Штурм — Динамо. Напередодні

У Мірчі Луческу цей матч може спричинити напад ностальгії.

У цьому анонсі дозволю собі як виняток навести слова тренера суперника на самому початку – дуже вже вони показові.

Крістіан Ільцер : «У першому матчі з Динамо ми хотіли досягти результату, який би залишив нам реальні шанси у матчі-відповіді. І ми такого результату домоглися. Я впевнений у цьому.

Динамо грає на рівні топ-клуб, коли володіє м'ячем . Оскільки практично кожен футболіст цієї команди має найвищий рівень індивідуального майстерності. Крім того, Динамо дуже стійке до тиску. Команда дуже розумно зіграла проти нас у другому таймі першого матчу.

У матчі-відповіді нам потрібно бути гостріше в нашому пресингу та покращити проникнення в зони, в яких ми можемо створити погрози воротам суперника. Також дуже важливо, щоб ми були ефективними у завершальній стадії своїх комбінацій.

Звичайно, говорячи про свої дії, завжди треба пам'ятати, що на поле є ще й суперник. Багато що во вівторок буде залежати від того, вистачить чи у нас сил взяти на себе домінування, як ми це зробили у матчі проти Зальцбурга позаминулого туру чемпіонату Австрії. У будь-якому випадку, основною ідеєю нашої ігри завжди є атакуючі дії».

Зверніть увагу: через три дні після матчу чемпіонату з Рідом тренер говорить про позаминулий матч чемпіонату. І це легко можна пояснити, оскільки в останній грі Штурм пожертвував частиною ресурсів навіть чисто формально. Данський форвард Гейлунн, який так чудово розпочав сезон, що Брюгге пропонує за нього 8.5 млн євро, а Штурм хоче 10, розпочав матч на лаві запасних. Також поза основою матч як мінімум розпочали (а то й закінчили) капітан команди Штефан Гірлендер, диспетчер Тоні Горват і одразу три гравці з лінії оборони, що вийшла проти Динамо в Лодзі.

Загалом, Штурм просто пожертвував матчем чемпіонату заради незрівнянно важливішого турніру. Для цього клубу важлива кожна копійка, доходи всього клубу минулого сезону були меншими за 15 мільйонів євро – і на такому рівні навіть додаткова пройдена стадія може означати дуже багато. Про можливість засвітити того ж Гойлунда і продати його ще дорожче я навіть не говорю.

Але не продажами єдиними. Штурм між матчами з Динамо придбав форварда. Емануель Емега останні півроку провів в Антверпені, за який вийшов лише в одному матчі чемпіонату. Його придбання – рідкісний для футболу та абсолютно звичайний для повсякденного життя приклад того, як людині у працевлаштуванні допомагає місце навчання.

Емега – вихованець роттердамської Спарти. Це далеко не останній голландський клуб, котрий шість разів вигравав чемпіонат Голландії – але навіть спортивні успіхи роттердамців меркнуть на легендарності їхньої футбольної школи. Тільки з сучасного покоління голландських талантів через неї пройшли Вейналдум, Депай, Строотман, Ель-Газі, де Рон – та багато, дуже багато футболістів класом трохи нижче.

Емега – дуже високий (195 см) і ще не оброслий м'язами (63 кілограми, 19 років) форвард, всі переваги якого пов'язані з майбутнім. Станом на зараз у нього три голи у професійному футболі – саме стільки він забив у 35 матчах чемпіонату Голландії. Але це однаково показник того, як Штурм працює на ринку. Торік клуб заплатив 1.2 млн євро за юного форварда Келвіна Йебоа – племінника легенди Лідса Тоні. Вже у січні цього року Дженоа Андрія Шевченка заплатила за Келвіна понад шість мільйонів.

Штурм ретельно готується до кожного суперника з кваліфікації ЛЧ та шукає будь -які мікрошанси , щоб за них зачепитися. Потраплення до групи принесе 2-3 річні бюджети і дасть шанс вийти на принципово новий рівень. Втім, для Динамо гроші зараз не менш важливі – і саме тому в жодному разі не варто ставитись до суперника зi зневагою.

Мірча Луческу: “Буде дуже важко, але не лише тому, що ми не маємо офіційних матчів, а й тому, що з футболістами немає їхніх сімей, які перебувають в Україні, Румунії, Польщі. Ми повинні грати ці матчі, але також футболісти повинні бачити свої сім'ї та дітей, проводити з ними час, але вони не мають такої можливості — ось це найважче.

Ми граємо не на своєму стадіоні без підтримки українських уболівальників. Ми проводимо заняття на тому самому полі, де тренується близько 200 дітей. Але ми маємо посміхатися, адже життя триває.

Крім того, ми майже позбавлені можливості робити трансфери. Кілька наших гравців покинули команду, зокрема, Вербіч, де Пена, Вітінью та інші, тому ми продовжуємо тренуватися групою, що залишилася, і розраховувати на випускників динамівської академії. У нашій команді зараз усі українці плюс поляк Томаш Кендзера , у якого дружина — українка, і вона вирішила залишитись в Україні, що для нас добре (посміхається).

Ми грали з Фенербахче перший матч удома, тепер зі Штурмом, і, якщо пройдемо далі, зіграємо з Бенфікою теж удома. Це неправильно, адже суперники мають можливість зіграти на своєму полі 120 хвилин, а у нас такого шансу немає — це ще одна складність для нас.

1:0 – це не так багато, Штурм може відігратися, але, сподіваюся, до цього не дійде. Непросто грати два додаткові екстра-тайми на чужому полі, бо, наприклад, уболівальники Фенербахче були неймовірними, вони створили чудову атмосферу на трибунах. А нас у номінально домашніх матчах підтримують лише жінки та діти, які виїхали з України до Польщі під час війни. Звичайно, для гравців важливо відчувати вболівальників позаду себе, які женуть їх уперед. Це ще одна велика проблема для тренера та гравців, які змушені грати в таких умовах. Але тим фантастичнішою буде перемога, ми відчуватимемо подвійну радість”.

Абсолютно вся передматчева прес-конференція Мірчі Луческу була присвячена скаргам. Скаргам на відсутність офматчів , нестачу фанатів (як швидко Мірча Михайлович скучив за ультрас Динамо!), від'їзд легіонерів та ризик грати овертайм на чужому полі. Виглядає не дуже життєрадісно, але якщо це допомагає підтримувати бойовий настрій команди, то вже добре.

До речі, для Луческу цей матч стане ювілейним, 150-м у ЛЧ. Неймовірне число, більше тільки в Анчелотті, Венгера та Фергюсона – але ще цікавіше, що дебютував у цьому турнірі Мірча... все в тому ж Граці. У 1998 році перспективний румунський тренер приніс на стадіон Арнольда Шварценеггера міланський Інтер, який обіграв Штурм завдяки голам Хав'єра Дзанетті і Роберто Баджо.

Втім, відтоді змінилося вже все. І у Луческу немає гравців такого рівня, і Штурм навіть близько не той (2000-го австрійці виграють групу ЛЧ і увійдуть до 16 найсильніших команд турніру), і навіть стадіон уже не носить ім'я Шварценеггера. Вкотре для Динамо повністю змінюється реальність, і Луческу як тренер є унікальним саме тим, що вміє до неї видатним чином адаптуватися.

Орієнтовні склади

Штурм: Зібенхандль – Газібегович, Аффенгрубер, Вютріх, Данте – Станкович – Гірлендер, Прасс – Хорват – Саркарія, Гейлунн

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко – Караваєв, Буяльський – Бєсєдін