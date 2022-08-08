Штурм — Динамо Київ: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Команди проведуть матч-відповідь у змаганні.

У рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді зіграє проти Штурму.

Нагадаємо, що перший поєдинок, який проходив у польському місті Лодзь, був за підопічними Мірчи Луческу, які здобули перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у тій зустрічі видався на рахунку Олександра Караваєва. Той поєдинок став 50 для українця у єврокубках.

Де дивитись матч Динамо Київ — Штурм?