Штурм — Динамо Київ: де дивитись матч Ліги чемпіонів

У рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді зіграє проти Штурму.
Нагадаємо, що перший поєдинок, який проходив у польському місті Лодзь, був за підопічними Мірчи Луческу, які здобули перемогу з рахунком 1:0.
Єдиний гол у тій зустрічі видався на рахунку Олександра Караваєва. Той поєдинок став 50 для українця у єврокубках.
Де дивитись матч Динамо Київ — Штурм?
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами із Києва та Граца, яка розпочнеться о 21:30.
Крім того, на кабельному ТБ транслювати протистояння буде телеканал Setanta Sports. Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.
Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на OTT-платформі setantasports.com — на будь-якому гаджеті (смартфон, планшет, ПК) за наявності доступу до інтернету. Ціна перегляду — 20 гривень.
Ще телеканал 2+2 буде транслювати дану гру, але доступна трансляція буде із 15-хвилинною затримкою.
Нагадаємо, що поєдинок Штурм — Динамо пройде дев'ятого серпня на стадіоні Меркур-Арена у місті Грац. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.