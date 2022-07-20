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Сидорчук: Шанси в протистоянні з Фенербахче — 50 на 50

20 липня 2022

Сергій Сидорчук, ФК Динамо

Капітан "біло-синіх" поділився своїми думками напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував майбутній матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

"Фенербахче це, мабуть, сама сильна команда, яка могла нам випасти. Шанси в цьому протистоянні 50 на 50, але ми розраховуємо на перемогу.

Ми будемо грати проти Фенербахче за Україну, за наш народ, за людей, які захищають нашу країну", — наводить слова Сидорчука прес-служба київського клубу.

Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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