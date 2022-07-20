Сидорчук: Шанси в протистоянні з Фенербахче — 50 на 50

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував майбутній матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.
"Фенербахче це, мабуть, сама сильна команда, яка могла нам випасти. Шанси в цьому протистоянні 50 на 50, але ми розраховуємо на перемогу.
Ми будемо грати проти Фенербахче за Україну, за наш народ, за людей, які захищають нашу країну", — наводить слова Сидорчука прес-служба київського клубу.
Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.