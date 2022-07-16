Динамо К — Фенербахче: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Кияне проведуть дуже важливий поєдинок.

Київське Динамо у рамках поєдинку кваліфікації на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти Фенербахче.

Через повномасштабне вторгнення російської федерації свій домашній поєдинок Динамо гратиме у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крула.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО К — ФЕНЕРБАХЧЕ

Букмекери з труднощами виділяють лідера протистояння. Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 2,65, тоді як тріумф турецької команди оцінюється в 2,55. Ниччий результат доступний для ставки з показником 3,5.

Нагадаємо, до цього обидві команди поки що не провели жодного офіційного поєдинку цього сезону.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери практично впевнені, що Динамо К заб'є м'яч у ворота супротивника. Проте, робити ставку на такий результат практично немає сенсу, тому що коефіцієнт лише – 1,31.

Динамо К — Фенербахче: де дивитись матч

Ми пропонуємо робити вибір на користь більш ризикованого варіанта – "Обидві команди заб'ють", який оцінюється показником — 1,75.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.