Динамо зіграє проти Фенербахче в біло-блакитній формі

Команди визначились із формами на поєдинок Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 20 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та турецьким Фенербахче.

Традиційно перед грою відбулася нарада з організаційних моментів. Команда затвердили форми, в яких вони зіграють сьогодні ввечері у польській Лодзі.

Для киян це буде номінально домашня гра і їх вибір упав на домашній комплект форми – біло-блакитний. Турецькі "канарівки" гратимуть у смугастому комплекті жовтого та темно-синього кольорів.

Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.