Стала відома заявка Фенербахче на матч проти Динамо

Фенербахче продовжує готуватися до матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо та назвав 23 футболістів, які увійшли до заявки на майбутню гру.
Склад:
Голкіпери: Алтай Байиндир, Ертугрул Четін, Фуркан Акьюз.
Захисники: Сердар Азіз, Філіп Новак, Аттіла Салаї, Марсель Тіссеран, Брайт Осайї-Самуель, Ферді Кадиоглу.
Півзахисники: Бурак Капачак, Вілліан Арау, Міха Зайц, Лінкольн, Ісмаїл Юксек, Мігел Креспо, Іфран Кавечі, Арда Гюлер, Дієго Россі, Брума, Емре Мор, Мухаммед Гюмюшкая.
Нападники: Джошуа Кінг, Сердар Дурсун, Еннер Валенсія.
Нагадаємо, що матч Динамо — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.