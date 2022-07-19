Стала відома заявка Фенербахче на матч проти Динамо

До неї увійшло 23 футболісти турецької команди.

Фенербахче продовжує готуватися до матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо та назвав 23 футболістів, які увійшли до заявки на майбутню гру.

Склад: