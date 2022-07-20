Динамо — Фенербахче. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку Ліги чемпіонів.

Київське Динамо у рамках першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Фенербахче.

Динамо — Фенербахче

Середа, 20 липня, 21:00. Стадіон Міський ЛКС, Лодзь. Головний арбітр зустрічі — Гленн Нюберг (Швеция).

Динамо розпочне сезон після кількох зборів украй важливою грою проти Фенербахче. В умовах військової агресії з боку РФ фінансовий аспект існування футбольного клубу стає ще гострішим, а тому прибуток, який кияни можуть отримати за успішні виступи в Лізі чемпіонів, вкрай важливий.

Підопічні Мірчі Луческу на зборах грали проти команд зі Швейцарії, Бельгії та Франції. Останні матчі для киян завершились поразками. Спершу, Динамо програло Ліону з рахунком 0:3, а потім і Антверпену — 1:2. Проте ще за періодом роботи Мірчі Луческу у Шахтарі українські вболівальники пам'ятають, що румун виснажує команду контрольними іграми, футболісти діють під великим навантаженням, а тому результати товариських матчів не мають бути визначальними.

З зрозумілих причин провести посилення складу в літнє трансферне вікно Динамо не змогло. Втім, вдалося зберегти важливих легіонерів — Вербіча та Кендзеру. Та й загалом вдалося уникнути кадрової революції, як це сталося у Шахтарі.

Фенербахче, у свою чергу, дуже активно діяв на трансферному ринку. Турецький клуб оформив перехід колишнього нападаючого Манчестер Юнайтед Джошуа Кінга. До атакуючої лінії також були підписані Лігкольн, Дієго Россі, Емре Мор і Тіаго Чукур. Також не варто забувати про досвідченого бразильського опорника Вілліана Арао. Кого з цих футболістів Жорже Жезус встигне інтегрувати до своєї команди — питання, але посилення досить значне.

Фенербахче на зборах виступав успішно та стабільно. Турецька команда не зазнала проблем в іграх з Тираною, Ал Шамал, Фехерваром та Халл Сіті. Також отримала мінімальну перемогу над Партизаном. Збори вже допоможуть Динамо звернути увагу на Енера Валенсію та Дурсуна, які дуже здорово проявили себе в атаці.

Букмекери з труднощами виділяють лідера протистояння. Так, на перемогу Динамо Київ можна поставити з коефіцієнтом 2,65, тоді як тріумф турецької команди оцінюється в 2,55. Нічийний результат доступний для ставки з показником 3,5.

Орієнтовні склади:

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарний, Попов, Караваєв — Сидорчук, Шапаренко, Буяльський — Циганков, Бесєдін, Вербич

Фенербахче: Байїндір – Семюел, Азіз, Салаї, Кадіоглу – Юксек, Кахведжі, Лінкольн – Валенсія, Дурсун, Россі.

Тренери кажуть:

Мірча Луческу, тренер Динамо.

"Минулого сезону Бенфіка під керівництвом Жезуша показала хороший результат, вони двічі обіграли Барселону. Зазначу, що Фенербахче теж дуже хороша команда, яка до того ж посилилася цього літа досвідченими гравцями. Старшим із новачків Фенербахче – 29-30 років, вони пограли у європейських топ-чемпіонатах. Наприклад, Джошуа Кінг, Лінкольн, Брума, Вільям Арао.

Але й у нас хороший колектив, який грає вже близько двох років разом. Сподіваюся, що моїм гравцям вдасться на час гри забути про ті жахіття, які відбувається в Україні і сконцентруватися на грі.

Ця гра дуже важлива не лише для нас, не лише для вболівальників Динамо, а й для народу України, який чекає від нашої команди перемоги. У той же час я розумію, що цей матч важливий і для Фенербахче, адже клуб вклав серйозні кошти в команду і чекає на її вихід до групового етапу.

Це досить складно. Ми не мали постійного місця базування, навпаки – ми подорожували Європою в рамках благодійного туру. Він був дуже важливим, оскільки ми таким чином могли згуртувати біженців із України, щоб вони могли відчути себе на трибунах стадіонів частиною родини. Можу лише подякувати своїм підопічним, які грали заради України".

Жорже Жезуш, тренер Фенербахче.

"Ми всі знаємо, що відбувається в Україні. Весь світ знає. Ми всі поважаємо тих, хто був там і поділяємо їхній біль. Українські гравці безперечно почуваються емоційно сильними, щоб завтра на полі зіграти в позитивному матчі для своєї країни.

Луческу – не тільки досвідчений тренер, а й дуже добре розуміється у футболі. Це тренер, який показав свої якості у кожній команді, до якої він переходив. Має великий досвід у Лізі чемпіонів, як і я. Ми зустрічалися у Лізі чемпіонів минулого року. Отже, він добре знає наші ідеї. Їх тренерський штаб проаналізував, як ми грали з їхньою командою минулого року. Але ми також проаналізували, як вони грали тоді та як грають зараз. Я бачу команди одного рівня".

Статистика особистих зустрічей:

До цього команди чотири рази грали одна проти одної. Статистика особистих зустрічей повністю на боці киян — два переможні результати та дві нічиї.