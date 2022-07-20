Фенербахче втратив ключового гравця перед матчем з Динамо

У турецької команди проблеми в лінії захисту.

Головний тренер Фенербахче Жорже Жезус засмучений через те, що команда втратила захисника Кіма перед важливими матчами.

"Проблема з Кім Мін Чже стала для мене несподіванкою, це сталося за три дні до матчу. Наскільки мені відомо, Фенербахче зараз нічого не може зробити у цій ситуації. Тому що клуб, який веде з ним переговори, сплатить суму, прописану у його контракті.

Тож наш клуб нічого не може з цим вдіяти. Можу сказати, що для нас це був тяжкий удар, бо він був дуже важливим гравцем у нашій системі зі своїми характеристиками. Але у нашій команді є й інші якісні виконавці. Ми також довіряємо іншим гравцям у нашій команді. Але ми також не можемо заперечувати якості, які має Мін Дже", — наводить слова Жезуша офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.