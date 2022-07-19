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Матч-відповідь між Динамо та Фенербахче обслужить італійський арбітр

19 липня 2022

Массиміліано Ірраті, Getty Images

Гра кваліфікації Ліги чемпіонів пройде 27 липня в Стамбулі.

Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо і Фенербахче обслуговуватиме італійська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу призначено Массиміліано Ірраті, а допомагатимуть йому Філіппо Мелі та Доменіко Рокка. Резервним рефері буде Джанлука Манганьєлло.

Нагадаємо, гра-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі.

Зазначимо, що Динамо та Фенербахче проведуть перший матч 20 липня у польській Лодзі. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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