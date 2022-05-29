Бензема став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, Фернандеш — ассистентом

29 травня 2022

Карім Бензема, Getty Images

Стали відомі імена двох найрезультативніших гравців за підсумками минулого розіграшу Ліги чемпіонів.

Учора мадридський Реал у фіналі Ліги чемпіонів мінімально обіграв Ліверпуль (1:0) та став переможцем турніру.

За підсумками розіграшу турніру нападник Реала Карім Бензема став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, забивши 15 голів (три з пенальті) у 12 матчах. Це рекордна кількість голів для француза, який лише двічі забивав по шість м'ячів у сезонах 2014/15 та 2020/21.

Друге місце в рейтингу посів форвард Баварії Роберт Левандовські (13 голів у 10 матчах), а трійку найкращих замкнув нападник Аякса Себастьян Алле (11 голів у 8 матчах).

Найкращим асистентом Ліги чемпіонів став півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, на рахунку якого сім результативних передач у семи матчах. Для 27-річного португальця це також рекорд — попереднє досягнення — двічі по чотири асисти в сезонах 2017/18 та 2020/21.

Друге та третє місця у списку поділили Лерой Сане з Баварії та вінгер Реала Вінісіус Жуніор – по шість асистів.

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