УЄФА звинувати вболівальників із фальшивими квитками в затримці початку фіналу Ліги чемпіонів

Ганебна організація зіпсувала проміжок часу до початку поєдинку.

Напередодні мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над англійським Ліверпулем (1:0) у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА в Парижі.

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Але ще до безпосереднього початку подій у ці грі відбулася сукупність незрозумілих технічних помилок збоку організаторів вирішального протистояння, за підсумком чого стартовий свисток у передмісті столиці Франції ми почули з більш аніж півгодинним запізненням.

Зрештою, УЄФА вийшов із заявою про те, що вся провина за затримку матчу лежить на плечах уболівальників, що спробували потрапити на гру за підробленими квитками.

"Незадовго до початку гри турнікети на "ліверпульський" частині стадіону були заблоковані через дії тисячі шанувальників, які придбали підроблені квитки, які в підсумку неможливо було валідувати в турнікетах.

Це створило стовпотворіння з шанувальників футболу, які намагалися потрапити на стадіон.

Саме через це в підсумку старт матчу був відкладений на 35 хвилин, щоб запустити якомога більше вболівальників зі справжніми квитками. Але кількість фанатів за межами стадіону лише продовжувала зростати, тому поліція вирішила розганяти її за допомогою сльозогінного газу.

УЄФА з розумінням ставиться до заяви тих уболівальників, хто постраждав під час цих подій. Ми розглянемо їхні запити якнайшвидше у співпраці з французькою поліцією і владою, а також із французькою федерацією футболу", — заявили в міжнародній організації.

Нагадаємо, що звітна перемога стала чотирнадцятою в історії для мадридського клубу.