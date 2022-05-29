Лунін: Кубок чемпіонів з українським прапором — це зараз важливо, щоб не забували про нашу країну

29 травня 2022

Getty Images

Український голкіпер відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів із українським прапором.

У фіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал мінімально обіграв Ліверпуль (1:0) та став переможцем турніру.

Український голкіпер Андрій Лунін просидів весь матч на лаві запасних, але потім він відсвяткував успіх "вершкових", зробивши фото з прапором своєї країни та Кубком чемпіонів.

"Кубок чемпіонів з українським прапором. Зараз важливо аби не забували про нашу країну й про те, що відбувається! Сподіваюсь, цей момент та ця гра подарувала українцям посмішки", – написав Лунін у своєму Instagram.

 

Зазначимо, що найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів було визнано основного воротаря Реала Тібо Куртуа, який здійснив дев'ять сейвів.

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