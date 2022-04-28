Фернандіньо: У Мадриді Манчестер Сіті буде розумнішим і спробує виграти

Бразилець поділився своїми думками після гри з Реалом.

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандіньо прокоментував перемогу своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського реалу (4:3).

"Нам було важливо досягти позитивного результату. Ми засмучені тим, що пропустили три голи, але нам було важливо перемогти, тому що Реал — топ-команда, у них топ-гравці, і ця перемога дасть нам впевненість перед матчем у Мадриді.

Там ми постараємося грати так, як граємо, триматимемо м'яч так довго, наскільки зможемо, намагатимемося створювати моменти і завдати супернику максимальної шкоди.

Ми можемо і будемо трохи розумнішими – намагатимемося захищатися краще і не даватимемо Реалу шансів. Ми збираємося спробувати виграти у Мадриді", - наводить слова Фернандіньо Manchester Evening News.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Реал.