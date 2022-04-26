Манчестер Сіті — Реал: відео голів

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі грає проти мадридського Реалу.

Манчестер Сіті зміг відкрити рахунок вже на другій хвилині зустрічі завдяки влучному удару Кевіна Де Брюйне.

Манчестер Сіті — Реал, 1:0, Де Брюйне, 2

Вже незабаром команда Пепа Гвардіоли змогла розвинути перевагу зусиллями Жезуса.

Манчестер Сіті — Реал, 2:0, Жезус, 11

На 33 хвилині мадридці змогли відіграти один м'яч завдяки голу Каріма Бензема.

Манчестер Сіті — Реал, 2:1, Бензема, 33

Новина оновлюється...

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку, в якій ви можете обговорювати події зустрічі з іншими читачами в реальному часі.