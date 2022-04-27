Вінісіус: Ми не раді поразці, але на Бернабеу нам дуже допомагають уболівальники

Форвард Реалу прокоментував підсумки першого півфіналу Ліги чемпіонів.

У першому протистоянні проти англійського Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал не зумів досягти бажаного результату на Етіхаді (3:4).

Манчестер Сіті — Реал 4:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "галактікос" Вінісіус Жуніор, на рахунку якого один із голів власної команди, прокоментував події на футбольному полі звітного вечора.

"Ми грали проти чудової команди з видатним тренером на чолі. Змагатися на Етіхаді завжди непросто.

Зараз нам потрібно зберігати спокій перед матчем у відповідь, працювати і дивитися, що ми можемо покращити для спільної перемоги. Додавати треба у всьому потроху — особливо на початку матчу.

Ми не раді поразці, але на Бернабеу нам дуже допомагають уболівальники, і прийдешня гра не стане винятком", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь між мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 4 травня.