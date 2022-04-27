Бензема: На Бернабеу Реал збирається створити щось надзвичайне

Нападник Реалу прокоментував підсумки першого півфіналу Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал у першому півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА поступився англійському Манчестер Сіті на Етіхаді (3:4).

Манчестер Сіті — Реал 4:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "вершкових" Карім Бензема, на рахунку якого два з трьох м’ячів команди в звітній зустрічі, прокоментував виступи іспанського клубу.

"За жодних обставин поразка не може бути задовільним підсумком гри, тому що ми всі мріємо про перемогу в Лізі чемпіонів. Найголовніше, що ми ніколи не складаємо зброї та віддаємось грі повністю і до кінця. Тепер, настав час вирушити на Бернабеу, і нам як ніколи потрібні наші вболівальники: ми збираємося створити щось надзвичайне, а саме — перемогти та пройти далі.

Завжди тримаю в голові думку, що, якщо не берешся бити пенальті, то тільки тоді й не маєш можливості промахнутися. У мене була психологічна впевненість — ось і все. Я дуже впевнений у собі, тому підхожу до позначки. Як бачимо, виходить добре.

Ми повинні визнати, що в цій грі нам не вистачило запалу, а також амбіцій, напору, командної впевненості", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь між мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 4 травня.