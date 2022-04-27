Рубен Діаш: Протистояння Манчестер Сіті проти Реалу не обмежується тільки однією грою

Захисник Манчестер Сіті прокоментував підсумки першого півфіналу Ліги чемпіонів.

Англійський Манчестер Сіті у першому протистоянні проти мадридського Реалу в рамках Ліги чемпіонів УЄФА зумів отримати стратегічну перевагу на власному полі (4:3).

Манчестер Сіті — Реал 4:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "галактікос" Вінісіус Жуніор, на рахунку якого один із голів власної команди, прокоментував події на футбольному полі звітного вечора.

"Чим більше була б перевага за рахунком, тим краще було б для нас. Проте, яким би не був результат сьогодні, протистояння не обмежилося б тільки однією зустріччю.

Гра у відповідь пройде в Мадриді, де Реал дуже сильний. Ми знаємо, яке важке випробування на нас очікує.

Ми пропустили три м'ячі, що не надто добре, але я вважаю, що команда зіграла непогано з огляду на всі наші втрати.

Сіті не відчуває жодного розчарування. Знаємо, проти кого граємо, і Реал знає, проти кого він бореться. Нас чекає другий матч, у якому може статися що завгодно, тому нам потрібно як слід підготуватися до тієї гри, зберігати концентрацію та боротися кожної секунди", — заявив португальський виконавець.

Матч-відповідь між мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 4 травня.