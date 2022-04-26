Манчестер Сіті обіграв Реал із допомогою Зінченка в запальній перестрілці
26 апреля 2022
Колектив Карло Анчелотті розпочав серію з поразки, проте зумів у певному сенсі втримати позитивне для себе становище перед матчем-відповіддю.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Реал 4:3
Голи: де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 52, Бернарду Сілва, 74 — Бензема, 33, 82 (пен.), Вінісіус, 55.
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз (Фернандіньо, 36), Діаш, Ляпорт, Зінченко — Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Габріель Жезус (Стерлінг, 83), Фоден.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба (Начо, 46), Менді — Вальверде, Модріч (Себальос, 79), Кроос — Родріго (Камавінга, 70), Бензема, Вінісіус (Асенсіо, 88).
Попередження: Фернандіньо — Начо.