Зінченко: На нас очікує дуже цікавий матч-відповідь проти Реалу

Українець висловився щодо півфінального двобою проти Реалу.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко висловився щодо півфінального двобою проти мадридського Реалу.

Українець вважає, що не зважаючи на перемогу, вся боротьба ще попереду.

"Можна контролювати м'яч 90 хвилин, але згодом Реал буде забивати. В цієї команди дуже багато визнанних світом майстрів. Треба провести аналіз голів, що ми пропустили — це дуже багато.

Все ж ми здобули перемогу, а все інше — лірика. Звісно, ще нічого не вирішено, адже це Реал. Нам треба намагатись грати у свій футбол і не допустити того, що вони зробили із Челсі.

Зрештою, нас очікує дуже цікавий матч, в якому немає фаворита", — розповів Зінченко.

Відзначимо, що раніше українець потрапив до команди тижня АПЛ.