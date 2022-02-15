Лунин выдал двойной сейв на тренировке Реала перед матчем с ПСЖ

15 февраля 2022

АНДРЕЙ ЛУНИН, ФОТО РЕАЛ

Марко Асенсио не смог забить украинцу ни с первой, ни со второй попытки.

Уже сегодня пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых мадридский Реал в гостях сыграет против ПСЖ.

Накануне поединка, пресс-служба УЕФА в своем официальном твиттере поделилась интересным видео с участием украинского вратаря "сливочных" Андрея Лунина.

На видео украинец классно отразил первый удар полузащитника Марко Асенсио, а затем парировал и второй удар в другой угол.

Напомним, первый матч ПСЖ — Реал состоится сегодня, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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