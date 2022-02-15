Бензема возглавит атаку Реала в матче против ПСЖ, Неймар — в запасе

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют ПСЖ и мадридский Реал.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА французский Пари Сен-Жермен и мадридский Реал сыграют на поле стадиона Парк де Пренс.

Маурисио Почеттино, после победы над Ренном (1:0), выпустил Нуну Мендеша на левый фланг обороны, а Данилу Перрейра отправился в опорную зону, в то время как в атакующую тройку вернулся Ди Мария.

Карло Анчелотти, по сравнению с игрой против Вильярреала (0:0), выпустил на левый фланг защиты Менди, Модрич привычно расположился в треугольнике в центре поля, а на позицию центрального форварда наконец-то вернулся Бензема.

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш — Паредес, Данилу, Верратти — Мбаппе, Месси, Ди Мария.

Запасные: Навас, Икарди, Неймар, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Гуйе, Симонс.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Бензема, Винисиус.