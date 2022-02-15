Кимпембе: Надо быть готовым провести топовую игру, особенно, если хотим победить такую команду, как Реал

Футболист высказался о матче против Реала.

Защитник французского ПСЖ Преснель Кимпембе накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала пообщался с прессой.

"Мы толком форму и не теряли. Конечно, была небольшая пауза на праздники, но очень короткая. Мы остаемся профессионалами и продолжаем работать. Пусть даже между матчами продолжительная пауза, пусть даже много времени на то, чтобы вернуть себя в режим Лиги чемпионов, мы все равно изо дня в день работаем ради этих игр на тренировках и даже через матчи готовимся к играм против Реала.

Конечно, впереди статусный поединок. Ждем его с нетерпением. Мы в восторге от возможности участвовать в подобных встречах. Мы для того и выбрали профессию футболистов, чтобы принимать участие в таких матчах. Надо быть готовым провести топовую игру, особенно, если хотим победить такую команду, как Реал".

Читай также: Комментарий главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино перед матчем

"Говорили ли с Серхио Рамосом о Реале? Честно говоря, нет. Знаю, что для него это будет немного странный матч, ведь это его бывший клуб, с которым он выиграл все на свете. Но сегодня он в ПСЖ, и я надеюсь, что он будет на 100 процентов с нами, когда встретится со своей бывшей командой.

Что касается очной дуэли против Бензема, то мне сложно защищаться против Карима, потому что он умно двигается, грамотно работает с мячом и всегда избегает борьбы один в один. Он тот, кто опережает игру. Чтобы обороняться против таких игроков, нужно уметь предугадывать ситуацию, либо оказываться в его зоне сразу же, как только он коснется мяча. У него отличное видение игры, и он хорошо знает своих соперников, поэтому умеет уходить от опекунов. Вы знаете, что это нападающий мирового класса, так что нас ждет непростой матч".

Читай также: Комментарий главного тренера Реала Карло Анчелотти перед матчем

"У нас собраны игроки мирового уровня. У меня была возможность тренироваться с Дэвидом Бекхэмом, играть со Златаном Ибрагимовичем, Максвеллом, Тьяго Моттой. А сейчас выпала честь тренироваться и играть с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Так что это всегда приятно.

Конечно, мы учимся каждый день, особенно у таких игроков, как Месси, они подают нам пример. Это и футбольные советы: выбор позиции, правильная реакция, действия в обороне. И повседневные простые советы. Это люди, которые никогда не опаздывают, относятся к делу серьезно и профессионально", — сказал Кимпембе.