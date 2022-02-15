Бензема: Месси — невероятный футболист, люди всегда от него ждут голов

Форвард Реала высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен примет на своем поле мадридский Реал.

Нападающий "сливочных" Карим Бензема поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно. Месси? Это невероятный футболист, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен.

Завтра в нашем противостоянии будет новая глава. Неймар — тоже топовый игрок. Не знаю, будет ли он полностью готов выйти на поле, но для ПСЖ его возвращение в строй — прекрасная новость", — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — Реал состоится сегодня, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.