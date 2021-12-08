Стали известны 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

В заключительный игровой день определятся еще четыре команды.

Прошла первая половина матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой в плей-офф вышел Атлетико.

На данный момент уже известны 12 из 16 участников следующей стадии соревнования: ПСЖ, Манчестер Сити, Аякс, Спортинг Л, Ливерпуль, Атлетико, Реал, Интер, Челси, Ювентус, Бавария, Манчестер Юнайтед.

Завтра путевку в плей-офф между собой разыграют Аталанта и Вильярреал в очном противостоянии. Барселона же попытается совершить чудо и опередить Бенфику.

Наиболее горячей обещает быть развязка в квартете G, где все четыре команды (Лилль, Зальцбург, Севилья и Вольфсбург), продолжает претендовать на выход в следующую стадию.