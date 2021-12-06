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-
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-
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-
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-
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Себастьян Тилль: Если не играешь на 100 процентов, Вернидуб снимает тебя с игры

06 декабря 2021

Себастьян Тилль, ФК Шериф

Лидер молдавского клуба поделился своими мыслями накануне игры с "горняками" в Лиге чемпионов.

Полузащитник Шерифа Себастьян Тилль прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Мы понимаем, что мы приехали, чтобы сыграть против одной из лучших команд Украины. Это последний матч для Шерифа в Лиге чемпионов, поэтому важно показать хорошую игру и добыть достойный результат.

Прежде всего, хотим насладиться игрой. Будут ли на матче Оливье и Венсан – мои братья из Ворсклы? Да, они планируют приехать и посетить матч. Конечно, я слежу за их игрой в чемпионате Украины. Они говорили, что Шахтер – сложная команда и против них будет тяжело играть.

Можно ли представить всех трех братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно. Но сейчас у меня контракт с Шерифом. Я очень счастлив в клубе и отдаю все, что могу", — сказал Тилль на предматчевой пресс-конференции.

Также лидер тираспольского клуба поделился мыслями о том, как ему работается под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба.

"Он очень классный тренер и требует играть на сто процентов. Если играешь на 70-80 процентов, он просто снимает тебя с игры", — добавил Тилль.

Напомним, матч Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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