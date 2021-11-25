Витао: В матче с Шерифом необходимо достойно себя показать и добиться победы

Защитник донецкого Шахтера высказался о поражении своей команды в матче с Интером.

Защитник донецкого Шахтера Витао поделился мыслями о вылете своей команды из Лиги чемпионов после матча с Интером (0:2).

Футболист считает, что команде необходима победа в заключительном матче ЛЧ, чтобы достойно покинуть турнир.

"Игра была хорошо организована, но не хватило последнего паса в атаке. В футболе так случается. У нас невысокая команда, а в Интере наоборот — все физически развитые, отсюда были сложности при навесах.

У нас есть еще матч с Шерифом. Хоть этот поединок и ничего не значит, но нужно достойно себя показать и добиться победы", — приводит слова Витао официальный сайт "горняков".

Ранее вылет из Лиги чемпионов прокомментировал вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин.