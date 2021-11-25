Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
2
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
1
Аякс
2
24 ноября
19:45
Интер
2
Шахтер
0
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
2
ПСЖ
1
24 ноября
22:00
Брюгге
0
РБ Лейпциг
5
24 ноября
22:00
Атлетико
0
Милан
1
24 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Порту
0
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
3
Боруссия Дортмунд
1
24 ноября
22:00
Шериф
0
Реал Мадрид
3
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Витао: В матче с Шерифом необходимо достойно себя показать и добиться победы

25 ноября 2021

витао, фото фк шахтер

Защитник донецкого Шахтера высказался о поражении своей команды в матче с Интером.

Защитник донецкого Шахтера Витао поделился мыслями о вылете своей команды из Лиги чемпионов после матча с Интером (0:2).

Футболист считает, что команде необходима победа в заключительном матче ЛЧ, чтобы достойно покинуть турнир.

"Игра была хорошо организована, но не хватило последнего паса в атаке. В футболе так случается. У нас невысокая команда, а в Интере наоборот — все физически развитые, отсюда были сложности при навесах. 

У нас есть еще матч с Шерифом. Хоть этот поединок и ничего не значит, но нужно достойно себя показать и добиться победы", — приводит слова Витао официальный сайт "горняков".

Ранее вылет из Лиги чемпионов прокомментировал вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Интер - Шахтер, Фото ФК Шахтер 25 ноября 2021 "Холостое" владение мячом не приносит результата: анализ матча Интер — Шахтер
Маттео Дармиан, Getty Images 25 ноября 2021 Дармиан: Играли против Шахтера с должным вниманием и решимостью
ФК ДИНАМО 25 ноября 2021 Динамо и Шахтер — без шансов на успех: новый подкаст Football.ua
фото ФК Шахтер Донецк 25 ноября 2021 Интер — Шахтер: наши оценки
По примеру Динамо и Шахтера: самые провальные еврокубковые сезоны в истории украинских клубов 25 ноября 2021 По примеру Динамо и Шахтера: самые провальные еврокубковые сезоны в истории украинских клубов
  Rambler's Top100