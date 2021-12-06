Бондарь: Нужно надежно сыграть в обороне и забить те моменты, которые у нас будут

Защитник "горняков" поделился своими мыслями накануне игры с Шерифом.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского Шерифа из Тирасполя.

"Если проанализировать минувшие матчи в Лиге чемпионов, то наша команда заслуживает большего, чем то, что у есть у нас сейчас в турнирной таблице. Примерами будут игры с Реалом на выезде и дома с Интером, где мы могли брать больше очков, чем нам удалось.

Завтра нам нужно продемонстрировать хороший, красивый и атакующий футбол, который воплотиться в голы. Конечно же надо не пропускать такие мячи, как в Тирасполе. Нужно надежно сыграть в обороне и забить те моменты, которые у нас будут.

Если вы заметили мы пытались демонстрировать свой футбол в прошлых матчах и в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Завтра очень важный матч для нас и не важно, Шериф или Интер. Будет тяжелая игра с командой, которая достойно провела эту кампанию в Лиге чемпионов.

Работа с Роберто де Дзерби? Работается отлично. Он нам приносит свои новые идеи — мы стараемся показывать их на футбольном поле. Те эмоции, которые он дает на тренировках и играх, передаются нам на поле. Когда ты видишь, как тренер бегает по бровке и находится в огне, то это только мотивирует", — сказал Бондарь на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.