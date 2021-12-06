Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
2
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
1
Аякс
2
24 ноября
19:45
Интер
2
Шахтер
0
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
2
ПСЖ
1
24 ноября
22:00
Брюгге
0
РБ Лейпциг
5
24 ноября
22:00
Атлетико
0
Милан
1
24 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Порту
0
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
3
Боруссия Дортмунд
1
24 ноября
22:00
Шериф
0
Реал Мадрид
3
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Бондарь: Нужно надежно сыграть в обороне и забить те моменты, которые у нас будут

06 декабря 2021

Валерий Бондарь, ФК Шахтер

Защитник "горняков" поделился своими мыслями накануне игры с Шерифом.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского Шерифа из Тирасполя.

"Если проанализировать минувшие матчи в Лиге чемпионов, то наша команда заслуживает большего, чем то, что у есть у нас сейчас в турнирной таблице. Примерами будут игры с Реалом на выезде и дома с Интером, где мы могли брать больше очков, чем нам удалось.

Завтра нам нужно продемонстрировать хороший, красивый и атакующий футбол, который воплотиться в голы. Конечно же надо не пропускать такие мячи, как в Тирасполе. Нужно надежно сыграть в обороне и забить те моменты, которые у нас будут.

Если вы заметили мы пытались демонстрировать свой футбол в прошлых матчах и в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Завтра очень важный матч для нас и не важно, Шериф или Интер. Будет тяжелая игра с командой, которая достойно провела эту кампанию в Лиге чемпионов.

Работа с Роберто де Дзерби? Работается отлично. Он нам приносит свои новые идеи — мы стараемся показывать их на футбольном поле. Те эмоции, которые он дает на тренировках и играх, передаются нам на поле. Когда ты видишь, как тренер бегает по бровке и находится в огне, то это только мотивирует", — сказал Бондарь на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Ринат Ахметов, фото Шахтер 05 декабря 2021 Ахметов: Шахтер не продается, буду много инвестировать в клуб
витао, фото фк шахтер 25 ноября 2021 Витао: В матче с Шерифом необходимо достойно себя показать и добиться победы
getty images 06 декабря 2021 Де Дзерби: Уверен, в следующем сезоне сможем сыграть в Лиге чемпионов совсем по-другому
Юрий Вернидуб, Getty Images 06 декабря 2021 Пресс-конференция Вернидуба перед матчем против Шахтера
Донатас Румшас, УЕФА 05 декабря 2021 Стала известна бригада арбитров на матч Шахтер — Шериф
  Rambler's Top100