Де Дзерби: Уверен, в следующем сезоне сможем сыграть в Лиге чемпионов совсем по-другому

Итальянский тренер поделился мыслями перед игрой с Шерифом, а также подвел небольшие итоги еврокубкового сезона.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал грядущий поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Шерифа.

"Будет ли экспериментальный состав? 50 на 50. Есть несколько футболистов, которые не будут играть ни завтра, ни в субботу против Александрии. С другой стороны, завтра будет очень хороший стартовый состав, потому что это важный матч. У нас есть много молодых футболистов, которые должны показать прогресс через такие игры.

Оценить мою первую лигочемпионскую кампанию по десятибалльной шкале? Когда мы говорим о матчах еврокубков, то не стоит забывать, что мы начали в Бельгии, потом Монако, поэтому нужно тоже считать эти четыре матча. В группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которые хотели. Я предупреждал еще до начала Лиги чемпионов, что мы не сможем играть первым номером, как я бы хотел, поэтому я считаю, что ошибки, которые были в этом сезоне, мы можем исправить в следующем сезоне.

Думаю, что наши футболисты получили опыт и смогут совсем по-другому провести следующий сезон. Также может кого-то подписать на трансферном рынке, чтобы улучшить эту команду и играть иначе в следующем сезоне Лиги чемпионов. Оценки не будет. Когда я был в школе, то очень плохо знал математику, поэтому ничем вам не могу помочь.

Какие были ожидания от этой Лиги чемпионов? Ожидания, конечно, были совсем другими. В конце концов, возможно, то, что мы получили, это и есть то, что мы заслужили. Мы уже выиграли Суперкубок Украины. Стараемся победить в чемпионате Украины и Кубке Украины. Я уверен, что в следующем сезоне мы сможем играть в Лиге чемпионов совсем по-другому.

Вылет из еврокубков позволит сконцентрироваться на чемпионате? Конечно, никто не хотел вылета из еврокубков, но это позволит нам работать интенсивно всем вместе. Последний раз, когда мы могли это сделать, было еще в июле. После этого мы начали играть по три матча в неделю. Мы должны правильно подготовиться ко второй части сезона, потому что у нас цель — выиграть чемпионат Украины и Кубок Украины.

Войдет ли Андреа Мальдера в мой штаб? Мальдера — мой друг. Я очень ценю его работу, но на данный момент такой возможности нет.

Насколько важен матч для меня и игроков перед встречей с Александрией? Мы должны помнить, что носим очень важную футболку. Мы должны уважать и клуб, и болельщиков. У меня есть 25 игроков, они еще не знают стартовый состав. Те, кто буду играть должны проявить уважение и показать хороший футбол. Победы способствуют дальнейшим победам, поэтому, если мы выиграем завтра, возможно, это поможет победить Александрию.

За какие места бы боролся Шериф в УПЛ? Я не могу сравнивать украинский и молдавский чемпионаты. Если они смогли набрать шесть очков в группе Лиги чемпионов, наверное, они заслужили это. Когда мы играли первый у нас было много шансов, чтобы забить гол, тогда как у соперника было несколько моментов. Статистика не проявилась в результате. Думаю, завтра будет важный матч. Не могу сравнивать.

Насколько важна финансовая составляющая завтрашнего матча? Завтра экономическая часть будет иметь значение. Мы должны уважать клуб и болельщиков. И если завтрашний результат принесет какой-то бонус от УЕФА, то, конечно, это плюс для клуба. У нас все футболисты профессионалы и покажут свой максимум.

Мне очень не понравилось как мы играли против Интера. Мы могли играть более смело. Потом мы создали несколько шансов забить гол. Это не оправдание, но не нужно забывать, что у нас не было Алана Патрика и Лассина Траоре, которые очень важны для нас", — сказал Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.