Себастьян Тилль: Постараемся выиграть у Шахтера

Полузащитник Шерифа подвел итог неудачному матчу против Реала.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА молдавский Шериф на своем поле не справился с мадридским Реалом (0:3).

Шериф — Реал 0:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "желто-черных" Себастьян Тилль дал короткий комментарий относительно происходившего на поле в этот вечер.

"Нам было достаточно сложно противостоять Реалу. Соперники хорошо контролировали мяч. К сожалению, так и не удалось забить свой гол и хоть как-то порадовать болельщиков.

Теперь, постараемся выиграть последний матч у Шахтер", — пообещал люксембургский футболист.

Молдавский Шериф проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на НСК Олимпийский против донецкого Шахтера 7 декабря.