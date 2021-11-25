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-
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-
07 декабря
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Боруссия Дортмунд
-
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-
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Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
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Себастьян Тилль: Постараемся выиграть у Шахтера

25 ноября 2021

Себастьян Тилль, Getty Images

Полузащитник Шерифа подвел итог неудачному матчу против Реала.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА молдавский Шериф на своем поле не справился с мадридским Реалом (0:3).

Шериф — Реал 0:3 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "желто-черных" Себастьян Тилль дал короткий комментарий относительно происходившего на поле в этот вечер.

"Нам было достаточно сложно противостоять Реалу. Соперники хорошо контролировали мяч. К сожалению, так и не удалось забить свой гол и хоть как-то порадовать болельщиков.

Теперь, постараемся выиграть последний матч у Шахтер", — пообещал люксембургский футболист.

Молдавский Шериф проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на НСК Олимпийский против донецкого Шахтера 7 декабря.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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