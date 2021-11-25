Себастьян Тилль: Постараемся выиграть у Шахтера

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА молдавский Шериф на своем поле не справился с мадридским Реалом (0:3).
Шериф — Реал 0:3 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, полузащитник "желто-черных" Себастьян Тилль дал короткий комментарий относительно происходившего на поле в этот вечер.
"Нам было достаточно сложно противостоять Реалу. Соперники хорошо контролировали мяч. К сожалению, так и не удалось забить свой гол и хоть как-то порадовать болельщиков.
Теперь, постараемся выиграть последний матч у Шахтер", — пообещал люксембургский футболист.
Молдавский Шериф проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на НСК Олимпийский против донецкого Шахтера 7 декабря.