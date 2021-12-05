Стала известна бригада арбитров на матч Шахтер — Шериф

В рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Киеве примет тираспольский Шериф.
Главным арбитром поединка назначен литовец Донатас Румшас, который не так давно обслуживал матч Казахстан — Украина в рамках отбора на ЧМ-2022.
Ассистентами Румшаса будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Роль четвертого арбитра на себя принял Робертас Валиконис.
Главный арбитр на VAR — испанец Рикардо де Бургос. Помогать ему будет Хавьер Эстрада Фернандес.
Матч Шахтер — Шериф состоится в Киеве, во вторник, 7 декабря. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.