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ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Стала известна бригада арбитров на матч Шахтер — Шериф

05 декабря 2021

Донатас Румшас, УЕФА

"Горняки" сыграет против молдавской команды в ЛЧ.

В рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Киеве примет тираспольский Шериф.

Главным арбитром поединка назначен литовец Донатас Румшас, который не так давно обслуживал матч Казахстан — Украина в рамках отбора на ЧМ-2022.

Ассистентами Румшаса будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Роль четвертого арбитра на себя принял Робертас Валиконис.

Главный арбитр на VAR — испанец Рикардо де Бургос. Помогать ему будет Хавьер Эстрада Фернандес.

Матч Шахтер — Шериф состоится в Киеве, во вторник, 7 декабря. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.

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