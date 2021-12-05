Стала известна бригада арбитров на матч Шахтер — Шериф

"Горняки" сыграет против молдавской команды в ЛЧ.

В рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер в Киеве примет тираспольский Шериф.

Главным арбитром поединка назначен литовец Донатас Румшас, который не так давно обслуживал матч Казахстан — Украина в рамках отбора на ЧМ-2022.

Ассистентами Румшаса будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Роль четвертого арбитра на себя принял Робертас Валиконис.

Главный арбитр на VAR — испанец Рикардо де Бургос. Помогать ему будет Хавьер Эстрада Фернандес.

Матч Шахтер — Шериф состоится в Киеве, во вторник, 7 декабря. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.