Вернидуб: Сумели добиться того, что мы проходим дальше, а Шахтер остается без еврокубков

Украинский специалист доволен дебютной кампанией в Лиге чемпионов для Шерифа.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Я очень рад опять быть в Украине. Сыграть на НСК Олимпийский. Очень счастлив, что снова приехал домой и что предстоит матч против лидера украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни Шахтер не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но мы счастливы, что будем продолжать выступать в плей-офф Лиги Европы.

Результат первого матча должен давить, прежде всего, на Шахтер. Мы сыграли удачно, но завтра будет сложно. Мы готовимся. Хочется насладиться матчем и провести одну из своих лучших игр.

Мы стартовали с двух побед, и где-то амбиции начали зашкаливать. Понимали, что будет дальше, но проиграли дважды Интеру, проиграли Реалу. Теперь перед нами Шахтер, где много дорогих и качественных игроков.

Перед каждой игрой я всегда говорю одни и те же слова: нужно выходить и получать удовольствие. Не бей-беги, а спокойно играть в пас. В этой группе мы аутсайдеры и все говорили, что мы будем четвертыми. Я не мог себе представить такую картину до начала евросезона. Была группа смерти, но невероятными усилиями и желанием смогли добиться так, что мы идем дальше, а Шахтер остается безеврокубков.

Заинтересованность Днепра-1 к моей персоне? Полностью опровергаю эту информацию. Я не имею права вести переговоры, у меня есть контракт с Шерифом. В будущем все возможно, но не исключено, что я продлю контракт с Шерифом и останусь здесь.

Игроки УПЛ для усиления Шерифа предстоящей зимой? К сожалению, по регламенту УЕФА может заявить и отзаявить только трех игроков на еврокубки. Будем искать, думать. Возможно, кто-то уйдет, кто-то интересен более именитым клубам. Что касается украинцев — я хотел бы видеть многих в своем клубе. Но кто-то не желает, а те, которые желают — это не те футболисты, которых я хотел бы. Тех, кого хотел бы — заполучить проблематично", — сказал Вернидуб на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.