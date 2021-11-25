Трубин: Не время посыпать голову пеплом — впереди игра с Ингульцом

Голкипер Шахтера высказался о вылете команды из Лиги чемпионов

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения Интеру (0:2).

Футболист считает, что команда могла выступить лучше, но сейчас уже нужно об этом забыть.

"Я не считаю, что если бы не я — мы бы пропустили больше. Каждый делает общее дело. Может, для болельщика какие-то мелочи не заметны, но есть то, что не менее важно для команды, чем игра вратаря.

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Все расстроены, но не стоит посыпать голову пеплом. Мы все знаем, что могли выступить лучше, но не время расстраиваться — впереди игра с Ингульцом. Безусловно, этот евросезон дал нам опыт и толчок к будущему прогрессу", — приводит слова Трубина официальный сайт Шахтера.

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