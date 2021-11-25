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-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
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-
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-
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-
08 декабря
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Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
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Вильярреал
-
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Манчестер Юнайтед
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Трубин: Не время посыпать голову пеплом — впереди игра с Ингульцом

25 ноября 2021

анатолий трубик, фото фк шахтер

Голкипер Шахтера высказался о вылете команды из Лиги чемпионов

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения Интеру (0:2).

Футболист считает, что команда могла выступить лучше, но сейчас уже нужно об этом забыть.

"Я не считаю, что если бы не я — мы бы пропустили больше. Каждый делает общее дело. Может, для болельщика какие-то мелочи не заметны, но есть то, что не менее важно для команды, чем игра вратаря.

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Все расстроены, но не стоит посыпать голову пеплом. Мы все знаем, что могли выступить лучше, но не время расстраиваться — впереди игра с Ингульцом. Безусловно, этот евросезон дал нам опыт и толчок к будущему прогрессу", — приводит слова Трубина официальный сайт Шахтера.

Читайте на Football.ua анализ матча Интер — Шахтер по этой ссылке.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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