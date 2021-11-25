Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
2
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
1
Аякс
2
24 ноября
19:45
Интер
2
Шахтер
0
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
2
ПСЖ
1
24 ноября
22:00
Брюгге
0
РБ Лейпциг
5
24 ноября
22:00
Атлетико
0
Милан
1
24 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Порту
0
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
3
Боруссия Дортмунд
1
24 ноября
22:00
Шериф
0
Реал Мадрид
3
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Динамо и Шахтер — без шансов на успех: новый подкаст Football.ua

25 ноября 2021

ФК ДИНАМО

Редакция Football.ua обсудила последние матчи киевского Динамо и донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

На этой неделе киевское Динамо и донецкий Шахтер провели матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии и Интера соответственно.

Ничего нового — обе украинские команды вновь не смогли достичь положительного результата: подопечные Мирчи Луческу уступили со счетом 1:2, тогда как коллектив Роберто Де Дзерби — со счетом 0:2.

Главный редактор Николай Балецкий вместе с Василием Войтюком и Александром Пузиком обсудили последние матчи украинских клубов в Лиге чемпионов в новом подкасте, который также доступен на платформе Apple.

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