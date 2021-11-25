Динамо и Шахтер — без шансов на успех: новый подкаст Football.ua

Редакция Football.ua обсудила последние матчи киевского Динамо и донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

На этой неделе киевское Динамо и донецкий Шахтер провели матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии и Интера соответственно.

Ничего нового — обе украинские команды вновь не смогли достичь положительного результата: подопечные Мирчи Луческу уступили со счетом 1:2, тогда как коллектив Роберто Де Дзерби — со счетом 0:2.

Главный редактор Николай Балецкий вместе с Василием Войтюком и Александром Пузиком обсудили последние матчи украинских клубов в Лиге чемпионов в новом подкасте, который также доступен на платформе Apple.

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