"Холостое" владение мячом не приносит результата: анализ матча Интер — Шахтер

Football.ua анализирует поражение донецкого Шахтера в выездном матче против миланского Интера.

Прежде, чем начать говорить о поединке Интера и Шахтера, давайте посмотрим статистику этого матча.

Общие статистические показатели нам скажут о том, что Шахтер сделал больше передач, что донецкий клуб больше владел мячом, но при этом практически ничего не создал у ворот Интера. В то время, когда у Интера показатель xG – 2,9, что говорит о том, что два гола в ворота Анатолия Трубина – это не все, что могло влететь.

В предматчевом анонсе я получил немало критики за то, что поставил на счет 2:2 в прогнозе, как оказалось по делу. От Шахтера я действительно ожидал гораздо большего. Ведь не так давно в ответственных играх Шахтер хорошо играл с Реалом, да и история последних встреч с Интером наталкивала на позитивные мысли. С первых же минут мы увидели, что выход из обороны в атаку будет очень сложным и нервным в этот вечер. Уже на 15-й секунде игры Марлон отдал непонятную передачу на Майкона, которую перехватил Мартинес.

После этого возник первый пожар, который в экстренном порядке потушил Витао. Забегая наперед, отметим, что Витао не отставал от своего соотечественника и допускал много брака в простых ситуациях.

Теперь сразу перейдем к форварду Фернандо. Сильное качество этого игрока в том, что он имеет хорошую скорость и чувствует, когда можно сделать рывок за спины защитникам и получить передачу в свободную зону. Именно такие действия форварда доставляли проблемы обороне Реала в прошлом матче. Но против Интера Шахтер решил не спешить и дорожить мячом, строя позиционные атаки. Для позиционных атак Фернандо крайне слаб. Он плохо находит пространство между линиями, он не способен вести силовую борьбу, у него не хватает голевого чутья и физической мощи, чтобы замыкать фланговые передачи и прострелы. Он чувствовал дискомфорт и определенно не понимал, где себя применить. С таким же успехом можно было на позицию форварда ставить Кривцова, который хотя бы за мячи смог бы цепляться.

Сейчас попробую вам цифрами подтвердить свои слова. Фернандо за 80 минут на футбольном поле совершил, внимание, 18 ТТД. Мудрик, который вышел на 10 минут, сделал 10. А лучший эпизод в исполнении Фернандо это как раз атака Шахтера с использованием быстрой вертикальной атаки с передачей на ход форварду в свободную зону.

Бразилец выиграл скоростной забег, но вместо того, чтобы смещаться в середину, он почему-то ушел в полуфланг, загнал себя в невыгодную позицию и крайне плохо и неточно пробил с левой ноги. В принципе, все.

Были еще какие-то попытки пробить, но этого вообще недостаточно, чтобы претендовать хоть на что-то.

Шахтер подолгу владел мячом, натужно выходил из-под прессинга Интера за счет коротких передач, но закрепиться на половине поля соперника не мог. После потери мяча получал острые выпады Интера, который в отличии от Шахтера прекрасно понимал, как доходить до ворот Трубина и как создавать голевые моменты. 12 навесов, половину из которых сделал Иван Перишич. Один из них стал голевым. Все просто, когда у тебя есть люди способные навесить, Эдин Джеко в атаке и понимание, что Шахтер крайне плох в игре на втором этаже.

Шахтер же доводил мяч до своих фланговых полузащитников Тете и Соломона и ждал, когда те за счет обводок и индивидуального мастерства сумеют обострить ситуацию, а этого не происходило. У Интера, играющего в три центральных защитника, прекрасно действовала подстраховка.

Навесами Шахтер не играет, в быстрые атаки решил не ходить, смещения вингеров контролируются. Все. Вариантов угрожать воротам Хандановича больше нет. Были еще несколько жалких попыток дальних ударов, но это скорее походило на какое-то отчаяние, чем на осмысленные действия.

Давайте сразу обозначим, что вот это владение мячом на своей половине поля – это настолько обманчивая история, которая часто вводит в заблуждение. Многие болельщики могут подумать: "Зато мы стараемся играть первым номером". Но это и близко не так. У Шахтера 566 передач в этом матче, из них 326 отдали игроки защиты и голкипер. Это гораздо больше половины. Если мы возьмем защиту Интера и голкипера, а я напомню, что миланский клуб играет в три центральных защитника, то на пятерых у них 219 из общекомандных 433. Лучшим распасовщиком Интера в этом матче стал хавбек Чалханоглу – 59 передач, у Брозовича – 54. Догадались уже, кто у Шахтера? Правильно, Марлон и Витао, 97 и 77 соответственно.

В этой связи вспоминается поединок чемпионата, где Рух играл против Шахтера. Когда львовяне в низком блоке сидели на своей половине и делали ставку на быстрые контратаки, а в это время Де Дзерби кричал Кучуку о том, что главный тренер Руха не ту профессию выбрал. Так вот атакующие идеи Руха в том матче были куда более понятными и логичными, чем вот это непонятно что в Милане. Первый и последний по-настоящему голевой момент возник у ворот Хандановича в концовке встречи, когда Додо пробил в штангу. Но этот момент возник только лишь по той причине, что Интер уже вел со счетом 2:0 и мысленно думал о своем следующем сопернике, тем более понимая, что такой Шахтер никакой опасности не представляет и может и дальше перепасовываться на своей половине поля, увеличивая процент владения мячом.

Пока из пяти матчей Шахтера в Лиге чемпионов в актив можно занести только полтора матча: домашний против Интера и выездное поражение от Реала. В Мадриде хоть была видна идея, там были моменты, там была игра. Остальные матчи – беспомощность, контроль ради контроля и отсутствие идей в заключительной трети поля. Будем надеяться, что игроки еще не до конца понимают задумки итальянского специалиста и после зимней паузы мы увидим ощутимый прогресс в их игре, а пока можно только с ностальгией вспоминать прошлогодние успехи Каштру в Лиге чемпионов, поскольку в этой Лиге чемпионов вспоминать нечего.

Сергей Горбаченко, Football.ua