В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов всего было забито 42 мяча, среди которых УЕФА отобрало четыре лучших гола, среди которых предлагается выбрать самый красивый.

Среди прочих, претендует на звание лучшего гола тура мяч, забитый Робертом Левандовски в ворота киевского Динамо. Польскому футболисту удался прекрасный удар "бисиклетой" в ворота Георгия Бущана.

Pedro Gonçalves, Hefti, Thiago or Lewandowski? 🤔



4 🔥 goals, but only 1 can win