Милан не сумел обыграть Порту и остался последним в группе В

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Милан в Италии не сумел обыграть Порту (1:1).

Порту, неожиданно, вышел вперед в первом тайме. Уже на шестой минуте поединка Марко Груйич нашел в штрафной площади открытого Луиса Диаса. Тот принял передачу и переиграл Тетерушану, отправив мяч в правый угол ворот. И в целом первая половина встречи прошла под превосходством португальского клуба.

Во втором тайме Милан проснулся и взял инициативу в свои руки. Один из первых опасных моментов у ворот Кошты завершился взятием ворот. После удара игрока Милана, мяч срикошетил от Шанселя Мбемба и влетел в сетку ворот — 1:1.

Милан — Порту 1:1

Голы: Мбемба (АГ), 61 — Диас, 6

Милан: Тетерушану, Калабрия (Калулу, 46), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Жиру (Ибрагимович, 76), Рафаэл Леау (Мальдини, 85), Браим Диас (Крунич, 68).

Порту: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Тони Мартинес, 86), Сержиу Оливейра (Витинья, 70), Груйич, Жоау Мариу, Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (Франсишку Консейсау, 79), Диас (Бруну Кошта, 79).

Предупреждения: Груйич, Томори, Мбемба, Витинья.