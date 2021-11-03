Завершился матч юношеской Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов донецкий Шахтер U-19 уступил сверстникам из Реала (1:0).

Обе команды играли активно и создавали моменты у ворот друг друга. Но все решил один мяч. На 58 минуте точным выстрелом отметился Аранда.

После четырех туров Шахтер занимает второе место в своей группе с 7 очками. Реал первый с 10 пунктами в активе.

Реал U-19 — Шахтер U-19 1:0

Гол: Аранда, 58

Реал U-19: Висенте – Обрадор, Марвел, Асенсио, Каррильо – Лукас, Вильяр (Гомес-Элехидо, 76) – Аранда (Гонсало, 89), Иглесиас (Хименес, 89), Петер – Герреро (Саласар, 66).

Шахтер U-19: Пузанков – Булеза, Фарина, Козик, Капинус – Гулько – Бако (Пушкарев, 63), Сигеев (Гаврилюк, 67), Лосенко (Распутько, 63), Глущенко (Плющ, 67) – Гончарук (Погорелый, 74).