Анчелотти: В Шахтере явно виден стиль игры Де Дзерби

Наставник "сливочных" поделился своими мыслями накануне игры с Шахтером.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Игроки, которые вернулись из сборных, в хорошей форме. За исключением Азара, у которого появились проблемы. Но это время было проведено с пользой – возвращаются Марсело и Менди. Мы видели хорошие моменты в команде, работали над ошибками прошлых матчей. Считаем себя готовыми к тяжелому матчу со сложной командой, но мы уверены в своих силах.

У нас впереди очень важные матчи против Шахтера, и против Барселоны в чемпионате. Мы хорошо играли перед первой паузой на матчи сборных, после второй выглядели хуже. Но мы должны возвращаться на высокий уровень, который был раньше.

Причина неуверенности Реала в последние годы? Не знаю, в разные годы — разные причины. Но надо помнить, что это не самый важный период сезона. В конце сезона вы играете финалы и решающие матчи в чемпионате и к ним нужно быть готовым.

Легендарный центр поля — Каземиро, Модрич и Кроос? Это топ-игроки и они постоянно соревнуются между собой на тренировках и на поле. К счастью, у нас есть очень качественный состав и есть молодые игроки, как Камавинга, Вальверде и Бланко, и им также надо давать минуты, чтобы они могли развиваться. Хорошо, когда есть и опытные игроки, которые демонстрируют высокий уровень, и молодые игроки.

Травмированный Азар? Азар возможно, сможет сыграть против Барселоны или Осасуны. Менди может завтра выйти как в старте, так и на замену. Для нас его возвращение хорошая новость, потому что он может играть на левом фланге защиты, где ранее приходилось действовать Гутьерресу.

Игровая схема Реала? Иногда мы играли в защите 4-4-2, как например в матче против Эспаньола – получилось не очень хорошо. Однозначно, команда должна играть по схеме 4-3-3. Команда привыкла к ней, и это явно видно сейчас.

Де Дзерби? Я знаю Де Дзерби очень хорошо. Он мой очень хороший друг. Мы отличаемся стилями игры. Но он очень хорошо работал с Сассуоло, а сейчас и с Шахтером видно его явный стиль игры", — сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.