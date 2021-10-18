Азар и Бэйл не сыграют с Шахтером в Лиге чемпионов

В заявку "сливочных" вернулись Давид Алаба, Марсело и Ферлан Менди.

Мадридский Реал на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

В список игроков команды Карло Анчелотти не попали травмированные полузащитники Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско и Дани Себальос, а также защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Лука Йович.

Тем не менее, после травм вернулись в заявку Давид Алаба, Марсело и Ферлан Менди.

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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