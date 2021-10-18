Модрич: Считаю, Шахтер в этом году сильнее, чем в прошлом

Хавбек "сливочных" поделился своими мыслями накануне матча с Шахтером.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич прокомментировал предстоящий поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Матч с Шахтером очень важный. Мы уступили в последних встречах и у нас нет возможности снова проигрывать. Нужно выйти на поле как Реал и выиграть. Знаю, что мы можем победить. Последние три матча были сложные, но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти на поле и победить.

Реванш против "горняков"? Нужно выиграть. Шахтер – сильный клуб. Он показал это в прошлом году и до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить.

Как изменился Шахтер с прошлого года? Конечно, мы следили за Шахтером. В этом клубе работает Срна, мой бывший капитан. Поменялся тренер, стиль игры. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом.

Критика средней линии Реала в последних матчах? Когда играешь за Реал, нужно принимать и понимать, что всегда в случае неудач будет критика, а если будут победы, то тогда все хорошо. Мы в себя верим и мы можем играть так, как играли в начале чемпионата, поэтому мы вернемся на прежний уровень и будем побеждать", — сказал Модрич на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.