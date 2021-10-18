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19 октября
22:00
Порту
-
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-
19 октября
22:00
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-
Ливерпуль
-
19 октября
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Боруссия Дортмунд
-
19 октября
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19 октября
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19 октября
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-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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Шахтер может стать пятым клубом, который трижды подряд обыграет Реал в Лиге чемпионов

18 октября 2021

Реал - Шахтер, Getty Images

В прошлом сезоне "горняки" взяли шесть очков в матчах со "сливочными".

Донецкий Шахтер в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала может повторить рекорд четырех европейских клубов, которым удавалось трижды подряд обыграть "сливочных" в еврокубках. Об этом сообщает Marca.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер и Реал также были соперниками по групповому этапу Лиги чемпионов и тогда дважды побеждали "горняки". Вначале команда Луиша Каштру выиграла в гостях 3:2, а затем дома — 2:0.

Аякс стал первой командой, которая смогла трижды подряд обыграть Реал: первые два раза в полуфинале турнира в 1973 году (2:1 и 1:0), а затем еще дважды в 1995 оду на групповом этапе (1:0 и 2:0).

Затем была Бавария, которая вначале переиграла Реал в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2000/01 (1:0 и 2:1), а затем обыграла "сливочных" в первом четвертьфинальном матче следующего сезона (2:1).

Третьим был Ливерпуль, который обыграл Реал в финале турнира 1981 года (1:0), а затем на стадии 1/8 финала в сезоне-2008/09 (2:1 и 2:0).

Последним клубом, который смог трижды кряду обыграть Реал стал Ювентус. "Старая синьора" обыграла "сливочных" в матче 1/8 финала сезона-2004/05 (2:0) и затем на групповом этапе сезона-2008/09 (2:1 и 2:0).

Напомним, что матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

Источник: Marca

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